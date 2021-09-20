МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций и рубль нейтрально реагируют на итоги голосования на выборах в Госдуму, основное давление на котировки оказывает негативный внешний фон, в частности снижение зарубежных площадок и стоимости нефти, следует из динамики торгов. Индекс РТС опустился ниже 1700 пунктов вперыве с 1 сентября

Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Выборы состоялись, явка составила 51,68%, заявила ранее в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова. По данным ЦИК РФ по результатам обработки 98,02% протоколов, в Госдуму проходят пять партий. По словам Памфиловой, итоги голосования на выборах в ГД могут быть окончательно подведены в пятницу.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.08 мск снижался на 1,82% — до 3961,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,6%, до 1699,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 56 копеек, до 73,41 рубля, курс евро – на 59 копеек – 86 рублей.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,5%, до 74,21 доллара за баррель.

Азиатские площадки упали до 3,3%, основные европейские индексы теряют до 2,71%, фьючерсы на ведущие биржевые индексы США падают в пределах 1,82%.

"Российский рынок акций и рубль нейтрально отреагировали на итоги выборов в Госдуму, так как "Единая Россия", по всей видимости, сохранит конституционное большинство и заметных изменений в экономической политике властей не произойдёт. В то же время сказывается негатив на мировых биржах на фоне ожиданий торможения мировой экономики и вероятности банкротства одного из крупнейших застройщиков Китая", — прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.