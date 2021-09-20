МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в понедельник падают более чем на 1%, в то время как инвесторы сосредоточили внимание на предстоящем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Биткоин дешевеет на 10%

По состоянию на 16.57 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 1,21%, до 34167,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,61%, до 14802,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,35%, до 4373,16 пункта.

Инвесторы ожидают итоги заседания ФРС США, которые будут обнародованы в среду, 22 сентября. Регулятор опубликует решение по ставке, выкупу активов, а также предоставит макроэкономические прогнозы по стране. Трейдеры также ожидают получить сигналы относительно дальнейшей политики регулятора.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявлял, что ФРС не торопится сворачивать меры поддержки, но, вероятно, подумает над уменьшением объема выкупа активов уже в этом году, однако, скорее всего, не на ближайшем заседании, которое намечено на сентябрь.

Дополнительное давление на индексы оказывают пессимистичные настроения на мировых рынках, вызванные новостями об одном из крупнейших застройщиков Китая Evergrande, который находится на грани дефолта. Как отмечают СМИ, долговая нагрузка девелопера является самой большой среди мировых публичных компаний и его дефолт может оказать давление на ряд секторов и экономику Китая в целом.