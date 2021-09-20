МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением цены, подорожали лишь бумаги "Ленты", свидетельствуют данные торговой площадки. Европейские биржи снизились из-за ухода от риска

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 2,94%, до 7,52 доллара, "Новатэка" — на 1,34%, до 250,3 доллара, "Лукойла" — на 1,63%, до 89,48 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 3,8%, до 8,85 доллара, "Газпром нефти" — на 0,98%, до 30,2 доллара.

Бумаги "Норникеля" сократились в цене на 2,58%, до 30,99 доллара, НЛМК — на 3,89%, до 29,12 доллара, "Северстали" — на 4,34%, до 20,7 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 3,38% и достигла 1,31 доллара, Сбербанка — на 1,82%, до 17,85 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", сократилась на 1,16%, до 91,82 доллара.

Цена GDR АФК "Система" снизилась на 5,6%, до 7,59 доллара. Бумаги "Ленты" выросли в стоимости на 2,74%, до 3 долларов, "Магнита" — сократились на 2,08%, до 15,31 доллара.