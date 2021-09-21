МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Московская биржа намерена запустить утренние торги с 7.00 мск на рынке акций с 6 декабря и закладывает технологическую возможность для запуска торгов с этого времени биржевыми паевыми инвестиционными фондами, заявил директор департамента рынка акций торговой площадки Борис Блохин на круглом столе "Перспективы рынка биржевых фондов в России". Банк России не намерен выходить из состава акционеров Московской биржи

"Да, технологически мы закладываем такую возможность. Утренняя торговая сессия будет доступна с 6 декабря. Но при этом мы всегда говорим о том, что берем на себя обязательства по формированию ликвидности — так как это инструмент биржевой, у инвестора всегда должна быть возможность купить и продать актив. Поэтому мы, безусловно, будем обсуждать это с управляющими компаниями", — сказал Блохин, отвечая на вопрос будут ли БПИФы торговаться в утренние часы.

Ранее управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления биржи Игорь Марич говорил журналистам, что Московская биржа до конца 2021 года планирует запустить торги с 7.00 мск на рынке акций.

С 1 марта 2021 года торги на валютном, срочном рынках и рынке драгоценных металлов Московской биржи стали начинаться с семи утра. С расширением времени торгов клиенты Сибири и Дальнего Востока, а также азиатского региона получили возможность участвовать в торгах на Московской бирже в более удобное для них время.

На рынке акций Московская биржа с 22 июня 2020 года запустила дополнительно к основной торговой сессии (с 10.00 мск до 18.50 мск) вечернюю до 23.50 мск, на которой доступны бумаги из индекса Мосбиржи, иностранные акции, а также БПИФы и ETF.