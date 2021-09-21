МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером на сохранении опасений вокруг перспектив развития мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,87%, или на 15,4 доллара, до 1779,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,26%, до 22,48 доллара за унцию.

Спрос на золото как на актив-"убежище" остается повышенным, так как инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут обнародованы в среду. Инвесторы рассчитывают получить сигналы относительно того, когда и в каких объемах регулятор начнет сворачивать меры поддержки экономики.

Кроме того, инвесторов беспокоит ситуация с одним из крупнейших застройщиков Китая Evergrande. Над компанией нависла угроза дефолта, которая может негативно отразиться на ряде секторов и в целом на экономике Китая.

"Рынки все еще ждут прояснения ситуации с тем, как Evergrande сможет управлять своим долгом в 300 миллиардов долларов", — цитирует газета Wall Street Journal брокера Marex Spectron Анну Стаблум (Anna Stablum).