МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Стоимость чистых активов (СЧА) биржевых фондов на Московской бирже на конец августа выросла в 2,75 раза относительно показателя годом ранее — до 244 миллиардов рублей, следует из презентаций "Биржевые фонды на Московской бирже" за август текущего и 2020 года.

Как указано в презентации, на 31 августа 2021 года СЧА биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов) составила 153 миллиарда рублей, ETF – 91 миллиард рублей.

Годом ранее СЧА БПИФов составляла 43,8 миллиарда рублей, ETF — 44,8 миллиарда рублей (всего 88,6 миллиардов рублей).

"За восемь месяцев этого года мы по всем показателям: и по количеству новых биржевых паевых инвестиционных фондов, и по объему денег, и по объему торгов — мы уже перевыполнили то, что видели в прошлом году, который тоже был очень успешным для этого сегмента. Мы по нарастающей пока развиваемся, чему очень-очень рады…", — прокомментировал данные член правления, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич.

"Если говорить, как выглядит у нас сейчас рынок биржевых паевых инвестиционных фондов, то мы в 2,5 раза выросли по объемам торгов в этом году – это уже почти 350 миллиардов рублей… Если посмотреть, как выглядит разбивка по разным типам фондов, в основном это больше 50% фонды акций и где-то треть – это фонды облигаций, остальное – это фонды на какие-то товарные позиции", — также отметил он на круглом столе "Перспективы рынка биржевых фондов в России".

Топ-менеджер указал, что в 2021 году на Мосбирже появилось 53 биржевых паевых инвестиционных фонда и ETF, всего на торговой площадке на текущий момент 108 БПИФов и ETF.