МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются, реагируя в том числе на решения центробанка Китая и центробанка Японии, при этом биржи Гонконга и Кореи всё ещё закрыты из-за праздников, свидетельствуют данные торгов. Китай увеличил импорт вологодского мороженого и алкоголя

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,29%, до 3603,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,53%, до 2433,03 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,63%, до 29651 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,45%, до 7306,6 пункта. При этом фондовые биржи Гонконга и Кореи закрыты по случаю выходного дня.

Инвесторы оценивают решения центробанков Китая и Японии оставить неизменными ставки рефинансирования.

Так, Банк Японии в очередной раз сохранил учётную процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1% — и планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому.

Народный банк Китая в среду также вновь оставил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%. Годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, не меняется уже 17-й месяц подряд.

Также трейдеры продолжают пристально следить за ситуацией вокруг китайского застройщика Evergrande, долг которого в 300 миллиардов долларов может привести компанию к дефолту. По данным СМИ, ЦБ Китая влил сегодня в финансовую систему 120 миллиардов юаней (18,5 миллиардов долларов) через операции обратного РЕПО.