МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись разнонаправленно в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США о дальнейшей монетарной политике, свидетельствуют данные торгов. Доллар стабилен к евро в преддверии решений ФРС США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,4%, до 3628,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опустился на 0,2%, до 2440,05 пункта, японский Nikkei 225 — сократился на 0,67%, до 29639,4 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,32%, до 7296,9 пункта. Торги на фондовых биржах Гонконга и Южной Кореи не проводились по случаю праздников.

Мировые инвесторы с осторожностью ждут результатов двухдневного заседания ФРС США, которые объявят сегодня вечером. Регулятор опубликует решение о величине учётной ставки и объёме дальнейшего выкупа финансовых активов с рынка, а также представит макроэкономические прогнозы. Инвесторы также ждут сигналов от главы регулятора Джерома Пауэлла о перспективах монетарной политики.

По словам аналитика National Australia Bank Тапаса Стрикленда (Tapas Strickland), которого цитирует агентство Франс Пресс, сейчас в центре внимания рынков находится возможность "ястребиного сюрприза" со стороны ФРС.

Определенное влияние на настроения трейдеров оказали решения центробанков Китая и Японии. Так, Банк Японии в очередной раз сохранил учётную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, на которой она находится с 2016 года. А Народный банк Китая также вновь оставил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%. Годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, не меняется уже 17-й месяц подряд.