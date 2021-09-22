МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду на новостях из Китая относительно китайского застройщика Evergrande, в том числе британский и французский индексы прибавляют более 1%, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Биржи Азии закрылись без единой динамики в ожидании новостей из США

По состоянию на 10.28 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,04%, до 7053,31 пункта, французский CAC 40 — на 1,14%, до 6626,92 пункта, немецкий DAX — на 0,59%, до 15440,15 пунктов.

Внимание инвесторов сфокусировано на ситуации с долговыми обязательствами китайского застройщика Evergrande в размере 300 миллиардов долларов. Аналитики полагали, что компания близка к дефолту.

Однако, по данным СМИ, китайская компания сообщила о том, что выплатит проценты по облигациям в четверг. Кроме того, китайский центробанк влил 120 миллиардов юаней (18,6 миллиарда долларов) в финансовую систему через операции обратного РЕПО.

По словам аналитиков Uniсredit, которые приводит газета Wall Street Journal, новость об Evergrande способствовала оптимизму инвесторов во всём мире. "Мало деталей, но, тем не менее, это выглядит достаточным для роста котировок европейских акций на открытии", — добавили эксперты.

Трейдеры также ждут результатов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в надежде получить подсказки относительно дальнейшей монетарной политики. Аналитики также полагают, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.