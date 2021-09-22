МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд в России, превысив отметку 60,18 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов в среду стоимость Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,6%, достигнув нового рекорда в 60 176 рублей за тонну. Прошлый рекорд был зафиксирован ровно два месяца назад — 22 июля, тогда марка стоила 60 029 рублей за тонну.