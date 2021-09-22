МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота стабильна в среду вечером, в то время как инвесторы сосредоточили свое внимание на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,01%, или на 0,05 доллара, до 1778,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,53%, до 22,962 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают итогов заседания ФРС США, которые будут оглашены позднее в среду. Регулятор сообщит решение по ставке, выкупу активов, а также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы.

Более важным событием среды для трейдеров может стать выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции после публикации итогов заседания. Рынки ожидают, что Пауэлл даст комментарии относительно дальнейшей политики регулятора, в частности о намерении перейти к сворачиванию мер поддержки экономики. Ужесточение политики поддержит курс доллара, что приведет к снижению цены на золото, так как металл станет менее выгодным для инвесторов.

"Самая голубиная гипотеза предполагает, что сокращение выкупа может не состояться до конца 2021 года. Это был бы поворот на 180 градусов по сравнению с тем, что мы слышали на симпозиуме в Джексон-Хоуле в августе и с учетом последних хороших макроэкономических статданных, такой шаг кажется неоправданным", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Kinesis Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa).