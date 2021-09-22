МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Сибура" одобрили выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года в размере 123,5 миллиарда рублей или по 56,69 рублей на обыкновенную акцию, говорится в материалах компании.

В августе сообщалось, что совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на выплату дивидендов за прошлое полугодие 123,5 миллиарда рублей, или 56,69 рубля на одну обыкновенную акцию, что является рекордом для дивидендных выплат компании.

"Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Сибур Холдинг" по результатам 6-ти месяцев 2021 года сумму в размере 56,69 (Пятьдесят шесть целых шестьдесят девять сотых) рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Сибур Холдинг", что составляет 123 500 333 714 (Сто двадцать три миллиарда пятьсот миллионов триста тридцать три тысячи семьсот четырнадцать) рублей", — говорится в сообщении.

В том числе на выплату дивидендов решено направить 110,1 миллиарда рублей в форме денежных средств (или 50,54 рубля на акцию), а также 13,4 миллиарда рублей в форме неденежных средств (обыкновенных акций АО "НИПИГАЗ").

Таким образом, на выплату дивидендов решено направить всю скорректированную чистую прибыль "Сибура" по МСФО за отчетный период, которая составила примерно 107,8 миллиарда рублей, а также часть прибыли прошлых лет и обыкновенные акции "НИПИГАЗа", который исключается из состава холдинга в рамках сделки по объединению нефтегазохимического бизнеса с ТАИФ.

Реестр на получение дивидендов закрывается на одиннадцатый день с даты принятия решения о выплате.

"Сибур" и ТАИФ в апреле объявили, что объединяют нефтегазохимический бизнес на базе ПАО "Сибур Холдинг". Акционеры ТАИФ, согласно этим планам, получат долю в 15% в объединенной компании, а взамен передадут контрольный пакет акций группы из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО "ТАИФ" может быть также впоследствии выкуплен. Закрытие сделки ожидается в сентябре. Председатель правления, гендиректор ООО "Сибур" Михаил Карисалов заявлял в интервью РИА Новости, что "Сибур" допускает в перспективе унификацию дивидендной политики с ТАИФом, но с учетом интересов всех сторон.