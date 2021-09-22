МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы несколько ускорили рост после ожидаемого сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и прогнозов регулятора по ставке и программе выкупа активов, свидетельствуют данные торгов. В ФРС предупредили о сохранении высокой инфляции в ближайшие месяцы

По состоянию на 21.39 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,25% — до 34343,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 1,13%, до 14913,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,11%, до 4402,3 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС индексы росли в пределах 1%.

ФРС по итогам заседания 21-22 сентября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. При этом регулятор допустил замедление темпов выкупа активов с рынка, если прогресс в достижении целей продолжится согласно ожиданиям. ФРС также считает возможным повышение ставки уже в 2022 году.

Следующее заседание запланировано на 2-3 ноября.