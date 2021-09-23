МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к коррекционному снижению в четверг днем, — инвесторы фиксируют прибыль после роста на 2% в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.46 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,45% — до 75,85 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,47% — до 71,89 доллара за баррель.

С начала сентября нефть Brent подорожала на 4%, WTI — на 5%. Росту цен способствовали риски перебоев в добыче и поставках из-за ураганов "Ида" и "Николас", которые обрушились на Мексиканский залив конце августа и начале сентября. На этом фоне инвесторы стали более пристально следить за статистикой по запасам нефти в США.

В среду минэнерго США сообщило, что за минувшую неделю запасы нефти в стране снизились на 3,5 миллиона баррелей — до 414 миллионов баррелей, обновив минимум с октября 2018 года. На этом фоне нефть в среду подорожала на 2%.