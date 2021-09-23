МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается на 1,5% и более в четверг вечером, опустившись ниже 1750 долларов за унцию, в то время как после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США мировой финансовый рынок накрыла волна рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,68%, или на 29,95 доллара, до 1748,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,04%, до 22,668 доллара за унцию.

В четверг инвесторы отыгрывают итоги заседания ФРС, в рамках которого регулятор сохранил ставку рефинансирования на уровне 0-0,25% годовых и программу выкупа финансовых активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц.

При этом финансовые рынки с оптимизмом восприняли слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что сокращение программы выкупа активов будет происходить постепенно и, вероятно, завершится примерно к середине следующего года. Фондовые индексы США и Европы, а также цена нефти заметно растут. На этом фоне спрос на активы-"убежища", к которым относится золото, снижается, и драгметалл дешевеет.