ПЕКИН, 24 сен — ПРАЙМ. Биржи материкового Китая и Гонконга в пятницу открылись незначительным падением на фоне ситуации с одним из крупнейших девелоперов Китая Evergrande.

Эксперты оценили последствия возможного дефолта китайской Evergrande

При этом акции Evergrande Group на открытии гонконгской фондовой биржи упали в цене на 3,0% — до 2,590 гонконгских доллара, далее цена акций колебалась в пределах 2,49 – 2,61 гонконгских доллара.

Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов.

С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%. В четверг бумаги компании подскочили в цене на 16,7% благодаря тому, что крупнейшее подразделение Evergrande — Hengda Real Estate Group Co. — заявило о выплате процентов по облигациям в юанях.