МОСКВА, 24 сен — ПАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), в том числе "Новатэк" — более чем на 3% после ареста его зампреда, свидетельствуют данные торговой площадки. Акции "Новатэка" снижаются на 4% на новостях об аресте Джитвэя

По состоянию на 10.41 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,16%, до 8,09 доллара, "Новатэка" — падала на 3,2%, до 251,75 долларов, "Лукойла" — снижалась на 0,9%, до 91,07 доллара, "Газпрома" — на 0,36%, до 9,35 доллара, "Газпром нефти" — на 0,63%, до 31,45 доллара.

Расписки "Норникеля" уменьшались в цене на 0,92%, до 31,41 доллара, НЛМК — росли на 0,42%, до 30,87 доллара. Бумаги "Северстали" дорожали на 0,46%, до 21,72 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,74%, до 1,33 доллара, Сбербанка — на 0,8%, до 17,76 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,33%, до 91,38 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,07%, до 7,75 долларов, "Магнита" — дорожали на 0,05%, до 16,36 доллара. Бумаги "Ленты" росли в цене на 0,25%, до 3,03 доллара.

Суд во Флориде арестовал зампреда правления "Новатэка" Марка Джитвэя по делу о неуплате налогов с 93 миллионов долларов, ему грозит длительный тюремный срок, сообщил накануне американский минюст.