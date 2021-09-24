МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в пятницу вслед за азиатскими фондовыми рынками, которые опасаются краха второго по величине китайского девелопера, свидетельствуют данные торгов. В Китае считают преувеличенными опасения Запада вокруг Evergrande

По состоянию на 11.07 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,38%, до 7050,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,92%, до 6640,34 пункта, немецкий DAX — на 0,85%, до 15508,95 пункта.

Европейские фондовые рынки в пятницу снижаются, чему способствует преимущественно отрицательная динамика рынков АТР.

По словам аналитика Mizuho Bank Масаюки Цунасимы (Masayuki Tsunashima), которые приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, риски для рынков связаны с потенциальными проблемами Evergrande.

Инвесторы следят за финансовыми обязательствами китайского застройщика Evergrande, долг которого в 300 миллиардов долларов привел компанию к риску дефолта. В четверг компания должна была выплатить проценты на сумму 83,5 миллиона долларов по выпущенным облигациям, но, по данным СМИ, компания пока не подтвердила выплаты.

На немецкий индекс дополнительно повлияла макростатистика. Индекс делового климата в стране в сентябре опустился до 98,8 пункта с пересмотренного уровня августа в 99,6 пункта. Аналитики прогнозировали снижение показателя только до 98,9 пункта.