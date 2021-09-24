МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно в минусе на опасениях вокруг ситуациях с китайским девелопером Evergrande, а также с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов. В Китае считают преувеличенными опасения Запада вокруг Evergrande

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,8%, до 3613,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,7%, до 2434,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,3%, до 24192,16 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,07%, до 3125,24 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,37%, до 7342,6 пункта. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,06%, до 30248,81 пункта.

Трейдеров беспокоит, что второй по величине девелопер Китая Evergrande, над которым нависла угроза дефолта, по состоянию на утро пятницы так и не сообщил, выплатил ли в срок очередные проценты по облигациям. Акции компании на бирже Гонконга подешевели по итогам торгов на 12%.

Кроме того, по мнению аналитика Mizuho Bank Масаюки Цунасимы (Masayuki Tsunashima), которое приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, новые вспышки коронавируса также вызывают беспокойство.

При этом японские трейдеры в пятницу отыгрывали оптимизм на мировых рынках днем ранее, когда фондовые биржи Японии были закрыты в связи с праздником.