Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на фоне опасений вокруг китайской Evergrande
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в пятницу на фоне опасений вокруг ситуации со вторым по величине девелопером Китая Evergrande, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,27%, до 34553 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,5%, до 15225 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 4422 пункта.
В пятницу на мировых фондовых рынках отмечается отказ инвесторов от риска. Трейдеров беспокоит ситуация с китайским застройщиком Evergrande, над которым нависла угроза дефолта. По состоянию на утро пятницы компания так и не сообщила, выплатила ли очередные проценты по облигациям. Застройщик должен был сделать это в четверг. Инвесторы боятся, что возможный крах Evergrande может затронуть мировые рынки и усугубить и без того мрачные перспективы роста глобальной экономики.
"Это одна из крупнейших компаний второй по величине экономики в мире, а если что-то замедлит рост Китая, то это замедлит рост мировой экономики", — прокомментировала газете Wall Street Journal главный стратег компании Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).
Определенное влияние на ход торгов в США может оказать статистика от минторга. Аналитики прогнозируют, что продажи новых домов в стране в августе увеличились до 714 тысяч с 708 тысяч месяцем ранее.
https://1prime.ru/Financial_market/20210924/834792805.html