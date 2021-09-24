МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в пятницу на фоне опасений вокруг ситуации со вторым по величине девелопером Китая Evergrande, свидетельствуют данные торгов. В США приняли оборонный бюджет c новыми санкциями против России

По состоянию на 13.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,27%, до 34553 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,5%, до 15225 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 4422 пункта.

В пятницу на мировых фондовых рынках отмечается отказ инвесторов от риска. Трейдеров беспокоит ситуация с китайским застройщиком Evergrande, над которым нависла угроза дефолта. По состоянию на утро пятницы компания так и не сообщила, выплатила ли очередные проценты по облигациям. Застройщик должен был сделать это в четверг. Инвесторы боятся, что возможный крах Evergrande может затронуть мировые рынки и усугубить и без того мрачные перспективы роста глобальной экономики.

"Это одна из крупнейших компаний второй по величине экономики в мире, а если что-то замедлит рост Китая, то это замедлит рост мировой экономики", — прокомментировала газете Wall Street Journal главный стратег компании Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).

Определенное влияние на ход торгов в США может оказать статистика от минторга. Аналитики прогнозируют, что продажи новых домов в стране в августе увеличились до 714 тысяч с 708 тысяч месяцем ранее.