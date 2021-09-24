МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Лизинговая компания "Европлан" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Также финальный ориентир ставки купонов составляет 8,8% годовых. Первоначальный ориентир купонов составлял не более 9% годовых, но был снижен в ходе сбора заявок до 8,8-8,9% годовых.

Объем выпуска планировался в размере не менее 5 миллиардов рублей. Заявки на облигации компания собирает в пятницу.

Компания намерена разместить на три с половиной года биржевые облигации серии 001Р-04 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 сентября.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.

Ценные бумаги компания планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2020 году.