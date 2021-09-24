МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, восстанавливаясь после падения на 1,6% в четверг, в то время как инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и ситуацию с китайским девелопером Evergrande, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.33 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 0,1%, или на 1,65 доллара, до 1751,55 доллара за тройскую росла. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,27%, до 22,392 доллара за унцию.

Вице-президент Gold Mining Inc Джефф Райт (Jeff Wright), чье мнение приводит агентство MarketWatch, отметил, что стоимость золота имеет тенденцию к снижению, так как рынки переваривают комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла о дальнейшей монетарной политике.

В среду Федрезерв США принял решение сохранить процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых и выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц. Пауэлл заявил, что сокращение этой программы будет происходить постепенно и, вероятно, завершится примерно к середине следующего года.

Кроме того, аналитик отметил, что поддержку золоту оказывает ситуация с Evergrande, которая склоняет инвесторов к отказу от риска, хотя этот спрос на актив-"убежище", вероятно, будет недолговечным. Угроза дефолта, которая нависла над Evergrande омрачает перспективы развития экономики Китая, которая является одной из крупнейших в мире.