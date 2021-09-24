МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают по итогам следующей недели небольших изменений российского рынка акций по основным индексам, при этом не исключают обновления уровня исторического максимума по индексу Мосбиржи, на валютном рынке динамика рубля будет стабильной, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи слегка подрастет — на 0,5% до 4060 пунктов, РТС символически снизится — на 0,1%, до 1745 пунктов.

Нефть марки Brent подешевеет на порядка 70 центов, до 77,28 доллара за баррель, курс евро на форексе останется на текущем уровне 1,17 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара будет в районе 72,84 рубля, евро — около 85,26 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Часть решений ФРС была ожидаема, при этом слабые данные по рынку труда за неделю и снизившиеся индексы деловой активности напоминают, что ситуация в экономике США выглядит не так уверенно, поэтому среднесрочные прогнозы ФРС по шагам в денежно-кредитной политике могут быть изменены, указывает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Пока рыночная оценка ситуации с китайским девелопером Evergrande не является катастрофической, есть надежда на управляемый дефолт и реструктуризацию. Более того, кейс с Evergrande пока носит изолированный характер и негатив распространяется преимущественно на китайских площадках", — замечает Евстифеев из банка "Зенит".

"Предстоящая неделя для мировых финансовых рынков будет достаточно напряженной из-за приближающегося конца третьего квартала. Почти все фондовые площадки находятся на максимумах и в основном перешли из стадии ралли в зону бокового движения или умеренную коррекцию в ожидании ужесточения денежно-кредитных политик", — полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, любой негатив на крупных площадках может запустить цепочку распродаж и коррекцию индексов может достигнуть 10%. Однако вероятность наступления этого события на предстоящей неделе выглядит относительно небольшой, а более вероятно боковое движение или коррекция в пределах 2%, добавляет Манько.

Учитывая насыщенную экономическими данными следующую неделю, где в фокусе внимания инвесторов будут страновые PMI за сентябрь и данные по доходам и расходам американцев, высокая волатильность на рынках может сохраниться, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Спрос на рисковые активы чрезвычайно силен, о чем говорит скачок цен на нефть выше 77 долларов за баррель Brent, и, пока его не в силах серьезно поколебать никакие новости, указывает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Рост цен на природный газ вынудит некоторых потребителей переключиться на нефть, что приведет к дальнейшему росту нефтяных цен. Не могут цены на газ расти в отрыве от цен на нефть", — считает Андрей Верников из инвесткомпании "Универ Капитал".

Впрочем, аналитики РИА Рейтинг ожидают, что будущая неделя прервет ралли нефтяного рынка. Во-первых, в США будет восстанавливаться добыча в мексиканском заливе, которая была снижена из-за урагана Ида. Во-вторых, в США обычно в это время заканчивается сезон летных отпусков и наблюдается рост запасов, и текущий год не должен стать исключением.

"На зарубежных площадках основной блок макроэкономических данных поступит во второй половине недели. В частности, будут опубликованы окончательные оценки ВВП Великобритании и США за второй квартал, окончательные индикаторы деловой активности в производственном секторе Европы, США и Китая, предварительные данные по инфляции еврозоны за сентябрь и базовый индекс ценового потребления США за август", — напоминает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

КУРС РУБЛЯ

В случае роста цены на нефть до 80 долларов за баррель, курс доллара может опуститься в диапазон 70-71 рубля, не исключает Георгий Ващенко "Фридом Финанс". Но базовый прогноз на неделю: диапазон 71-73 рубля за доллар, добавляет он.

"Евро/доллар останется в рамках бокового движения последних недель, однако волатильность продолжит оставаться на относительно высоком уровне. При этом основная торговля будет наблюдаться у уровня в 1,17 доллара, однако при наступлении коррекции на фондовых площадках, весьма вероятно, укрепление доллара до уровня в 1,16 доллара", — говорит Манько.

На рубль оказывает давление возобновившаяся санкционная риторика – в США сейчас рассматривается введение санкций на вторичный рынок госдолга, а также ряд ограничений, связанных с "Северным потоком 2", замечает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

Пока перспективы введения новых санкций остаются неопределенными, но, тем не менее, такие новости негативно влияют на российские активы, указывает она.

"В начале недели фактор налогового периода продолжит оказывать поддержку рублю, но во второй половине недели его влияние окончательно сойдет на нет. На этом фоне под конец недели курс доллар-рубль может находиться на повышенных уровнях, в особенности, если санкционные новости получат свое развитие. В целом мы ожидаем, что на следующей неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 72,6-73,75 рубля", — прогнозирует аналитик.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"В настоящее время "нефтянка" уже смотрится несколько перегретой и уязвимой к откату нефтяных котировок, а остальные сектора испытывают дефицит триггеров роста. Поэтому мы по-прежнему консервативно смотрим на ближайшие перспективы рынка, ожидая перехода индекса Мосбиржи к консолидации около уровня 4000 пунктов в случае ухудшения внешнего фона", — считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Манько также полагает, что индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит находиться вблизи уровня 4000 пунктов.

Ващенко ожидает, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 4000-4100 пунктов.

После того как ФРС дала рынкам очередную передышку, сняв часть неопределенности и страхов, связанных со сворачиванием стимулов, а новостной фон вокруг китайской Evergrande улучшился, Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" видит вероятность сохранения умеренного повышательного импульса на рынках.

При благоприятствующей общерыночной и геополитической конъюнктуре индекс Мосбиржи в ближайшие сессии может протестировать новые исторические вершины вблизи 4100 пунктов, не исключает он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Цены на платину и палладий снижаются, зато на алюминий и никель — растут. Металлургические компании избежали худший для них вариант повышения налогов. Ставка налога на прибыль пока не будет меняться в зависимости от уровня капзатрат и дивидендов, а НДПИ повышается меньше, чем ожидалось. Нельзя исключать, что к вопросу вернутся позднее, но реакция инвесторов позитивная", — говорит Ващенко.

Лидерами роста, вероятнее всего, снова будут акции нефтегазового сектора, к ним могут присоединиться бумаги ГМК "Норникель", НЛМК и "Русала", считает он.

Что касается среднесрочных инвестиций в нефтегазовые акции, то наиболее интересными акциями является акции компании "Роснефть", считает Верников. "Еще до того как "эра нефти" склонится к закату компаний получит прибыль от реализации масштабного проекта "Восток Ойл". Акции имеют потенциал роста от текущих уровней порядка 25% (от текущего уровня)", — полагает он.

Локтюхов выделяет акции "Магнита", обновившие максимумы с 2018 года и тестирующие на прочность сопротивление на уровне 6000 рублей, а также активно восстанавливающиеся акции "Мосэнерго".