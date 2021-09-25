МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. С начала сентября на мировых рынках наблюдается позитивная динамика: основной американский биржевой индекс S&P 500 вырос более чем на 1,5%, а индекс Мосбиржи — почти на 3%. Однако с учетом рисков пандемии, дефолта Evergrande и ужесточения политики ФРС, сложно сказать, что ждет рынки в октябре, сообщает "РБК Инвестиции".

"Считается, что крупные обвалы всегда случаются в октябре и в это время лучше уносить ноги с рынка", пишет издание.

Среди инвесторов даже сложилось поверье, которое еще называют "эффектом октября".

Истории известно несколько крупных обвалов, случившихся именно в этом месяце: банковская паника 1907 года, "Черный понедельник" 1987 года, "Великая депрессия", а также падение индекса S&P 500 на 20% в 2018 году. Именно поэтому трейдеры верят, что акции имеют тенденцию к снижению в течение октября. Однако данный эффект связан, скорее, с психологическими ожиданиями, чем с реальной тенденцией, считают аналитики. Что будет с курсом рубля до конца года

Согласно исследованию "РБК Инвестициями", худшим месяцем для американских рынков является сентябрь. Октябрь, напротив, остается одним из лучших месяцев фондовых индексов. Однако, признают эксперты, октябрь действительно более волатильный месяц, чем другие. Согласно данным LPL Financial, в октябре S&P 500 чаще, чем в другие месяцы, демонстрирует однодневные изменения в 1% или более. Отчасти это объясняется тем, что октябрь раз в два года предшествует выборам в США.

Основатель исследовательской компании Fundstrat Global Advisors Томас Ли в интервью CNBC объясняет уязвимость рынков в грядущем октябре нарастающими рисками ужесточения монетарной политики ФРС США, а также неопределенностью, связанной с пандемией коронавируса. Под влиянием данных факторов, в следующем месяце может наблюдаться коррецкия в районе 10%.

Bloomberg также ожидает коррекции, связанной с приближением индекса S&P 500 к важному техническому уровню — 50-дневной скользящей средней. Долгое нахождение под скользящей может привести к тому, что торговые роботы начнут продавать акции, что приведет к еще большему снижению, подводит итог издание.