МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. В пятницу в ходе заседания ФРС США её глава Джером Пауэлл заявил, что к середине следующего года программа количественного смягчения (QE) будет полностью свернута. Аналитики рассказали газете "Известия", как это может повлиять на фондовый рынок США, а также на российские и мировые биржи. Что будет с курсом рубля до конца года

Эксперты сходятся во мнении, что программа всё-таки будет отменена. Несмотря на то, что пандемия коронавируса, которая являлась главной причиной появления данной программы, всё ещё продолжается, США не могут дальше её продлевать, поскольку эти действия приводят к росту инфляции, которая в США уже находится на многолетнем максимуме и становится триггером роста инфляции в глобальном масштабе, отмечает основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров.

При сворачивании программы одной из главных опасностей является сокращение ликвидности на фондовом рынке, что может спровоцировать заметное снижение котировок, рассказывает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. Она вспоминает, что когда после кризиса ФРС в 2013 году объявила о начале снижения суммы ежемесячного выкупа, на мировых рынках наблюдалась паника, а индекс S&P 500 снижался на 5%. Его проседания на похожую величину или даже на 10% она не исключает и в этот раз.

Другой специалист, Дмитрий Александров из "Иволга Капитал", предполагает, что ряд инвестров начнут выходить из американского рынка и искать более высокую доходность в других странах. Одним из предполагаемых регионов перетекания капиталов может стать Юго-Восточная Азия, отмечает он. Аналитик дала прогноз по ценам на нефть на следующей неделе

"Именно в этом регионе мы видим наиболее динамичный рост, как с точки зрения экономики и населения в целом, так и в части проникновения классических для западного мира сервисов и товаров", — объясняет Александров.

Однако вряд ли это будет Россия, считает эксперт, поскольку российские компании делают упор на выплату дивидентов, а не на инвестиции, что отталкивает международных инвесторов.

В то же время сворачивание программы количественного смягчения может в долгосрочном плане помочь развивающимся странам, а также и России, поскольку такая политика ФРС стимулирует мировой рост интереса не к краткосрочным, а к долгосрочным инвестициям, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин, добавляя, что не исключает и улучшение курса рубля.