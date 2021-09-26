МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Курс евро после публикации exit poll по выборам в ФРГ не изменился и составляет 1,1719 доллара за евро, как и на закрытие пятницы. Аналитики дали прогноз по курсу биткоина на следующей неделе

Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, голоса распределились предварительно следующим образом: ХДС получил 20%, ХСС 5% (итого ХДС/ХСС 25%), Социал-демократическая партия Германии — 25%, "Союз 90/Зеленые" 15%, "Альтернатива для Германии" — 11%, СвДП — 11%, "Левые" — 5%.

Курс евро на закрытие пятницы составил 1,1719 доллара за евро, снизившись на 0,14% с уровня предыдущего закрытия в 1,1736 доллара.

По состоянию на 20.00 мск после публикации первых данных exit poll о выборах в парламент Германии курс евро составляет 1,1719 доллара за евро.

По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.