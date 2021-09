ПЕКИН, 27 сен — ПРАЙМ. Первый тестовый запуск Пекинской фондовой биржи, о создании которой в начале сентября заявил председатель КНР Си Цзиньпин, прошел в соответствии с графиком в субботу, отмечает финансовое издание "Чжунго Чжэнцюаньбао". Эксперт рассказал о скором развороте на рынке акций

О деталях и результатах теста пока не сообщает ни сама биржа, ни компетентные государственные ведомства. Издание отмечает, что прошедший тест в том числе включал проверку того, смогут ли брокерские компании оказывать поддержку своим клиентам в получении и аннулировании статуса квалифицированного инвестора Пекинской фондовой биржи.

Второй тест запланирован на 9 октября. Тесты проводятся с целью проверки состояния технической готовности систем различных участников рынка к открытию торгов на Пекинской фондовой бирже. Власти пока не сообщали, когда ожидается официальное открытие биржи.

Участие в тестовом запуске приняли китайская общенациональная внебиржевая система торговли акциями малых и средних предприятий, известная как New Third Board, China Securities Depository and Clearing, Shenzhen Securities Communication, China Securities Index Company, а также различные фонды, брокеры, поставщики биржевой и финансовой информации.

Китайский лидер, выступая на церемонии открытия Китайской международной ярмарки торговли услугами 2 сентября, объявил о намерении властей создать Пекинскую фондовую биржу и сделать ее основной площадкой для малых и средних инновационных предприятий. Уже на следующий день биржа была зарегистрирована с уставным капиталом 1 миллиард юаней (около 155 миллионов долларов).

Позже компетентные органы запросили общественное мнение о конкретных правилах работы новой фондовой биржи, которые включают процедуры листинга, торговли и управления членством на новой бирже. Согласно обнародованному проекту правил, на новой фондовой бирже в первый день торгов не будут вводиться ограничения на изменение цены, однако уточнялось, что торги будут приостановлены на десять минут, когда цены на акции компании вырастут более чем на 30% или упадут более чем на 60%, после первого дня колебания цены будут ограничены 30%.

