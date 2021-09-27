МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись в плюсе на росте нефтяного сектора, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос, закрывшись вблизи исторического максимума

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,17%, до 7063,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,19%, до 6650,91 пункта, немецкий DAX — на 0,27%, до 15573,88 пункта.

Поддержку европейским фондовым индексам оказал рост котировок нефти почти на 2%. На этом фоне энергетический сектор Европы увеличился в понедельник на 2,8%, а акции таких крупных нефтяных компаний как BP, Shell и TotalEnergies подорожали на 3,5%, 4,8% и 3,4% соответственно.

В то же время аналитик ActivTrades Пьер Вейре (Pierre Veyret), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что давление продолжают оказывать речи представителей мировых центробанков, которые, как считает эксперт, могут замедлить ралли на рынках.

Во вторник исследовательская компания Gfk опубликует данные об индексе доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики полагают, что показатель в октябре снизился до минус 1,6 пункта с 1,2 пункта месяцем ранее.