МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в плюсе, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 4%, до 8,63 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,16%, до 254,8 доллара, "Лукойла" — поднялась на 2,67%, до 96,12 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,6%, до 9,69 доллара, "Газпром нефти" — на 3,15%, до 32,75 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 0,16%, до 31,34 доллара, НЛМК — подешевели на 0,13%, до 30,74 доллара, "Северстали" — стали дороже на 0,74%, до 21,66 доллара.

Цена расписок ВТБ поднялась на 2,07% и составила 1,38 доллара, Сбербанка — на 2,67%, до 18,28 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 1,2%, до 88,9 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,65%, до 7,8 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 0,33%, до 3,03 доллара, "Магнита" — подешевели на 0,45%, до 16,45 доллара.