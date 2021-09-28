МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются без единой динамики, поскольку на рынках сохраняется неопределенность относительно судьбы крупного китайского девелопера Evergrande, свидетельствуют данные торгов. 

Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит

Биржи США закрылись разнонаправленно на сохранении негатива

По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,53%, до 3601,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 0,02%, до 2406,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,19%, до 24496 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 1,09%, до 3099,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,2%, до 7295,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,38%, до 30124,5 пункта.

Азиатские инвесторы продолжают сохранять опасения по поводу сектора недвижимости, который находится под влиянием долгового кризиса китайского застройщика Evergrande. Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, а также введение властями ограничений на китайском рынке жилья способствовали тому, что компания оказалась в кризисной ситуации. На конец июня задолженность компании составляла 304 миллиарда долларов.

При этом биржи в самом Китае в плюсе, поскольку, во-первых, власти Китая пытаются поддерживать компанию на плаву. И акции застройщика сейчас дорожают на 3,53%. Кроме того, трейдеры обратили внимание и на другие корпоративные китайские новости. Так, Alibaba заявила, что некоторые из ее услуг уже доступны для оплаты через популярный в Китае мессенджер Wechat. Акции компании прибавляют в стоимости почти на 6%.

Тем не менее, по словам аналитиков KGI Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, оптимистичная динамика может не продержаться слишком долго, учитывая сохраняющееся нежелание инвесторов рисковать из-за сохраняющейся неопределенности в отрасли недвижимости Китая.

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