МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются без единой динамики, поскольку на рынках сохраняется неопределенность относительно судьбы крупного китайского девелопера Evergrande, свидетельствуют данные торгов. Биржи США закрылись разнонаправленно на сохранении негатива

По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,53%, до 3601,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 0,02%, до 2406,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,19%, до 24496 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 1,09%, до 3099,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,2%, до 7295,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,38%, до 30124,5 пункта.

Азиатские инвесторы продолжают сохранять опасения по поводу сектора недвижимости, который находится под влиянием долгового кризиса китайского застройщика Evergrande. Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, а также введение властями ограничений на китайском рынке жилья способствовали тому, что компания оказалась в кризисной ситуации. На конец июня задолженность компании составляла 304 миллиарда долларов.

При этом биржи в самом Китае в плюсе, поскольку, во-первых, власти Китая пытаются поддерживать компанию на плаву. И акции застройщика сейчас дорожают на 3,53%. Кроме того, трейдеры обратили внимание и на другие корпоративные китайские новости. Так, Alibaba заявила, что некоторые из ее услуг уже доступны для оплаты через популярный в Китае мессенджер Wechat. Акции компании прибавляют в стоимости почти на 6%.

Тем не менее, по словам аналитиков KGI Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, оптимистичная динамика может не продержаться слишком долго, учитывая сохраняющееся нежелание инвесторов рисковать из-за сохраняющейся неопределенности в отрасли недвижимости Китая.

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