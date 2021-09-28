МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Банк России видит, что при использовании на бирже стратегии pump&dump группой лиц, по сути, манипулирующих низколиквидными ценными бумагами, можно нанести ущерб неопытным частным инвесторам, заявил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Индекс Мосбиржи отступает от рекордных максимумов

Ранее во вторник ЦБ сообщил, что Банк России установил факты манипулирования рынком в 2018-2021 годах на организованных торгах ряда ценных бумаг Алексеем Пермяковым по собственному торговому счету и торговому счету Владимира Верещагина, а также Александром Смирновым и Еленой Байрамовой.

По данным регулятора, Пермяков, Смирнов и Байрамова использовали для получения положительного финансового результата стратегию pump&dump: сначала совершались сделки по покупке актива, цена на который искусственно завышалась за счет выставления ими "агрессивных" заявок на покупку (со значительным сдвигом в цене), а затем происходила продажа пакета актива по такой завышенной цене.

"Наверное, не такие громкие имена, неизвестные имена, но сам кейс является достаточно принципиальным для нашего рынка. Этот кейс показывает, что зачастую низколиквидные ценные бумаги двигаются манипуляторами ради не очень большой прибыли, копеечной, но такие операции происходили системно на рынке. И группа тех лиц, которая про протяжение нескольких лет так системно двигала рынок, они установлены, и операции их заблокированы", — прокомментировал Лях.

ЗАРАБОТКИ МАНИПУЛИТОРОВ

Глава департамента отметил, что практика pump&dump не является новой на международном рынке, но, по сути, – это манипулирование рынком. В данном случае рынок низколиквидных бумаг разгонялся за счет небольших сумм: можно было, например, и 300 тысячами рублей разогнать рынок на несколько десятков процентов.

Он добавил, что выгода от таких операций была минимальна, за исключением некоторых случаев, могла составлять 5-10 тысяч рублей.

"За счет большого количества этих операций получились суммы, на которые жили организаторы этого манипулирования, потому что, например, для господина Пермякова, который управлял также другим счетом – это постоянная ежедневная работа на рынке ценных бумаг. В некоторых случаях он получал убыток, но преимущественно это была прибыль", — сказал Лях. Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ НЕОПЫТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

После того, как рынок был разогнан, другие частные инвесторы начинали покупать эти ценные бумаги либо подключались алгоритмы, которые дополнительно после этого разгоняли ценную бумагу. Сам манипулятор выставлял заявки на продажу уже по более высокой цене и по этой, более высокой цене, реализовывал весь набранный им пакет, пояснил глава департамента.

"Появилось в последние пару лет достаточно много новых инвесторов, новый класс инвесторов – физические лица, розничные инвесторы, и мы сейчас ориентируемся на защиту нового класса физических лиц, … которые могут под подобные манипуляции подпадать, ввиду небольшой осведомленности о том, как работают низколиквидные финансовые инструменты", — заметил он.

"Такие операции подрывают доверие к рынку", — резюмировал Лях.