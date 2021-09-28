МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник днем темпами, достигнутыми ещё утром, на оптимизме вокруг роста спроса на это сырье в свете улучшения экономической ситуации в мире и роста цен на газ, свидетельствуют данные торгов. Банк России рассказал об опасных стратегиях на бирже

По состоянию на 14.20 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,79%, до 79,34 доллара за баррель, ноябрьских — на 0,65%, до 80,05 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 1,02%, до 76,22 доллара за баррель.

В ночь на вторник стоимость Brent превысила отметку в 80 долларов за баррель впервые с 23 октября 2018 года. При этом цены на нефть растут уже шестую торговую сессию подряд. Инвесторы оценивают повышение спроса на нефть по мере восстановления мировой экономики. Этот ценовой оптимизм также поддерживает ограниченностью предложения на рынке, которая возникла после ураганов, обрушившихся на США.

Кроме того, аналитики полагают, что росту спроса и, как следствие, цен на нефть также способствует увеличение стоимости газа, так как некоторые предприятия могут использовать нефть для выработки электроэнергии вместо этого дорогого субститута.

"Динамика цен на нефть на самом деле связана с глобальным энергетическим кризисом, который вызван ситуацией на рынке газа. Сейчас это оказывает влияние на нефть, потому что ожидается, что дефицит на энергетическом рынке приведет к вторичному спросу на это сырье", — полагает глава отдела экономики швейцарского банка Julius Baer Норберт Рукер (Norbert Rucker), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Ранее во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе достигла исторического максимума, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров. А в США стоимость фьючерсов на природный газ достигла максимального значения с начала 2014 года.