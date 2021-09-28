МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Цена мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник обновила очередной рекорд, в то время как цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 3,9%, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на росте спроса, в том числе из-за дорогого газа

Стоимость мазута по территориальному индексу Европейской части России во вторник выросла на 0,7% — до 26 374 рублей за тонну, снова обновив исторический максимум. Прошлый рекорд был достигнут накануне, тогда цена на мазут выросла на 1,6% за день и составила 26 193 рубля.

При этом стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) снизилась по итогам вторника на 3,9%, до 38 934 рублей за тонну. Цена дизельного топлива также продемонстрировали снижение — на 0,4%, до 50 218 рублей за тонну.

Стоимость бензина выросла. Цена на бензин марки Аи-92 увеличились на 0,23%, до 57 180 рублей за тонну, марки Аи-95 — на 0,28%, до 60 253 рублей.

Биржевая цена бензина Аи-95 на прошлой неделе три дня подряд била рекорды, последний из которых был достигнут в пятницу, на уровне 60 570 рублей за тонну. Как объясняло Минэнерго, рост биржевых котировок был связан с ремонтом на нескольких НПЗ и переходом рынка от летних сортов топлива к зимним. При этом в министерстве подчеркнули, что риски дефицита бензина на биржевых торгах полностью исключены.