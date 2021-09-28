МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Рост цен на нефть связан с несколькими факторами, ключевой из них — тенденция к снижению мировых запасов нефти на фоне незначительного дефицита предложения, заявил РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. В ОПЕК рассказали, когда мировой спрос на нефть перестанет расти

Мировые цены на нефть демонстрируют устойчивый рост с конца августа текущего года. Стоимость ноябрьского фьючерса нефти марки Brent на торгах во вторник впервые с 2018 года превысила 80 долларов за баррель.

"В последние недели драйверы роста цен на нефть не меняются. Сложился комплекс позитивных факторов и ключевой из них — это тренд по снижению мировых запасов нефти на фоне пусть и незначительного, но дефицита предложения", — отметил эксперт. Он объяснил, что для рынка нефти в последние годы любое отклонение от баланса спроса и предложения на 0,5–1 миллиона баррелей в сутки способствует формированию устойчивого тренда, что свидетельствует о неэластичности рынка.

Карпунин отметил, что процесс восстановления добычи нефти в США после урагана Ида идет медленно. По последним данным управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, она составляет 10,6 миллиона баррелей в сутки против 11,5 миллиона баррелей в сутки до урагана. "Мы и до этой стихии отмечали, что производство крайне медленно увеличивается относительно рыночных ожиданий, а сейчас ситуация лишь усугубилась", — сказал он.

Медленное восстановление добычи в США сопровождается постепенным израсходованием резервных скважин, отметил эксперт. Это значит, что до уровней, когда буровая активность сможет обеспечить устойчивый рост производства, еще далеко, объяснил он. Даже при более чем 400 активных буровых установках против 180 годом ранее число пробуренных, но незавершенных скважин снижается 12 месяцев подряд. За год их количество сократилось с 7600 до 5500 и этот процесс продолжается, подчеркнули эксперт. Эксперт спрогнозировал цены на газ в Европе при теплой осени

Карпунин добавил, что на нефтяные котировки также влияет рост цен на газ и энергетический уголь. "Когда газ растет/падает на 5–10%, то это обычно никак не сказывается на нефтяных котировках. Но если наблюдается кратный рост стоимости, то степень влияния этого фактора на фьючерсы Brent становится более ощутимой", — отметил он. Еще в начале августа расчетная цена ближайших фьючерсов на газ в Европе чуть превышала 500 долларов за 1 тысячу кубометров, а на торгах во вторник их стоимость достигла рекордных 1040 долларов.

Поддержку рынку нефти оказывает и тотальный оптимизм крупных инвестдомов по рынку нефти, многие из которых повысили таргеты по Brent до отметки 80–90 долларов за баррель, добавил эксперт. Текущий глобальный дефицит предложения, по его словам, больше, чем многие ожидали, при этом восстановление глобального спроса произошло быстрее прогнозов. Кроме того, в СМИ все больше появляется информации, что ряд стран ОПЕК+ могут не суметь полностью реализовать плановое увеличение добычи в рамках растущих квот по сделке, что дополнительно подогревает спекулятивный спрос, объяснил Карпунин.

Эксперт добавил, что, по данным EIA, к концу года размер дефицита предложения сократится из-за увеличения добычи в США и ежемесячного наращивания производства со стороны стран ОПЕК+. "Так что, хотя на рынке и преобладают позитивные настроения (в октябре можем еще видеть дефицит), после преодоления отметки в 80 долларов скорость восходящего тренда, возможно, замедлится", — заключил он.