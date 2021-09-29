МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Когда банковские депозиты не приносят дохода, многие имеющие сбережения граждане обращают взор в сторону фондового рынка: покупка ценных бумаг представляется более выгодным занятием, чем хранение денег под низкие проценты. Однако возможность получить больший доход всегда связана с риском потерять деньги. Как снизить этот риск, рассказал директор федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ Николай Берзон.

Правом продавать и покупать ценные бумаги напрямую на рынке обладают только компании, у которых имеется на это специальная лицензия. Поэтому частное лицо может заключать сделки с ценными бумаги только через брокера. «Начинать работу на фондовом рынке надо с выбора брокера, — говорит Николай Берзон. — Важно, чтобы он отвечал целому ряду критериев и требований. Договор на брокерское обслуживание лучше всего заключать с крупной надежной компанией, которая имеет долгую историю и пережила кризисы 2008 и 2014 года».

Чтобы найти такого брокера, надо зайти на сайт Московской биржи и посмотреть размещенный на нем список аккредитованных на ней брокерских компаний. Договор можно заключать с любой из первой десятки — либо в бумажном виде, либо по Интернету, воспользовавшись электронной подписью. Оба варианта будут иметь равную юридическую силу.

Важный момент — какие услуги, кроме посреднических, предложит клиенту брокерская компания. «Обычно комиссия с каждой сделки составляет порядка 0,1%. Однако многие брокеры предоставляют клиентам аналитические обзоры фондового рынка и берут за эту услугу дополнительные деньги, — говорит Николай Берзон. — Впрочем, это незначительные суммы — в районе 0,12%».

В начале работы брокер составляет так называемый риск-профиль клиента — в ходе опроса выясняет, склонен ли тот рисковать или наоборот придерживается консервативного поведения. По словам Берзона, если вы не хотите рисковать, лучше вкладывать средства в облигации — они гарантируют фиксированный доход. Инвестиции в акции могут принести большую прибыль, но и риски потерять деньги на рынке акций выше.

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