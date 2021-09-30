МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Татнефти" одобрили выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года в размере 16,52 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщает компания.

В августе сообщалось, что совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого полугодия в размере 16,52 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию.

"Состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Татнефть", где в форме заочного голосования принято решение об утверждении дивидендов по итогам 6 месяцев 2021 года в размере 16 рублей 52 копейки на каждую обыкновенную и привилегированную акцию (1652% номинальной стоимости)", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов закрывается 12 октября.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов — "Танеко".