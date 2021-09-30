Акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды за первое полугодие в 16,52 рубля на акцию
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Татнефти" одобрили выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года в размере 16,52 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщает компания.
В августе сообщалось, что совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого полугодия в размере 16,52 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию.
"Состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Татнефть", где в форме заочного голосования принято решение об утверждении дивидендов по итогам 6 месяцев 2021 года в размере 16 рублей 52 копейки на каждую обыкновенную и привилегированную акцию (1652% номинальной стоимости)", — говорится в сообщении.
Реестр на получение дивидендов закрывается 12 октября.
"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов — "Танеко".
https://1prime.ru/Financial_market/20210930/834835961.html