МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в четверг более чем на 1% по основным индексам, а по итогам сентября прибавил 4,7%, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,11% — до 4103,52 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,21%, до 1777,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск снижался на 13 копеек — до 72,71 рубля, курс евро – на 33 копейки, до 84,17 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,24% — до 79,06 доллара за баррель.