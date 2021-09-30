МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе пятый торговый день подряд завершают торги в плюсе, в четверг закрылись на уровне выше 1115 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги четверга на уровне чуть выше 1050 долларов, в течение дня демонстрировала устойчивый рост, превышая рекордные 1180 долларов, и к завершению торгов снизилась до 1115 долларов за тысячу кубометров, что на 6,6% выше расчетной цены среды. Максимум торгового дня составил рекордные 1187,4 доллара за тысячу кубометров.

Предыдущий рекорд был достигнут накануне, тогда стоимость ноябрьского фьючерса превышала 1060 долларов за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне чуть выше 1050 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1055 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос вдвое.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.