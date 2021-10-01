МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Ускоренное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США может привести к повышению ставок на мировом долговом рынке, снижению инвестиций и давлению на экономический рост, а также увеличению трат на обслуживание американского госдолга к 2031 году до уровня свыше 1 триллиона долларов, рассказала РИА Новости руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.

"В случае более продолжительного сохранения проинфляционных рисков в стране американский регулятор может пойти на преждевременное сворачивание мягкой монетарной политики в целях купирования угрозы дальнейшего роста цен. В целом при более ускоренном ужесточении монетарной политики процентные расходы к 2031 году могут превысить отметку в 1 триллион долларов, что будет соответствовать около 13% от совокупных расходов бюджета США", — сказала Сафина.

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"С другой стороны, в целом для мировой финансово-экономической системы потенциальная возможность более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС США в целях борьбы с инфляцией может обернуться существенным ухудшением доступа к ликвидности. Во-первых, на повышение ставки по федеральным фондам моментально отреагируют казначейские облигации США, которые в свою очередь являются одним из ключевых бенчмарков мирового долгового рынка", — указала эксперт.

Во-вторых, последствия ужесточения монетарной политики ФРС коснутся рынка банковского и корпоративного кредитования в долларах, в том числе для организаций, находящихся за пределами США. "Возрастет стоимость фондирования для самих банков, так как автоматически повысятся депозитные ставки. Необходимо отметить, что повышение процентных ставок обязательно затронет динамику инвестиций (значительная часть из которых являются заемными средствами), в связи с чем экономический рост может оказаться под давлением", — отметила Сафина.

В результате, по ее мнению, власти США будут вынуждены в еще большей степени привлекать долговое финансирование для купирования кризисных процессов в глобальной и национальной экономике. "Что, в свою очередь, уже гораздо более сильно повысит уровень расходов бюджета на обслуживание долга, учитывая значительно возросшие процентные ставки", — заключила эксперт.