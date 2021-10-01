МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российский рубль – единственная из основных мировых валют, которая смогла укрепиться к доллару, причем валюты развитых рынков подешевели к нему на 1-2%, а отдельные валюты развивающихся рынков — на 5-7%, рассказал РИА Новости стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"В сентябре рубль был единственной основной мировой валютой, которая смогла укрепиться к доллару США. Валюты развитых рынков подешевели к нему на 1-2%, а отдельные валюты развивающихся рынков – на 5% (бразильский реал, венгерский форинт, тайский бат) и даже 7% (турецкая лира)", — сказал он.

Аналитик предупредила об осенних угрозах для рубля

"В октябре мы ждем, что рубль продолжит показывать опережающую динамику. Банк России может повысить ключевую ставку сразу на 50 б.п., а экспортерам предстоят выплаты налогов и дивидендов на сумму порядка 24 миллиардов долларов – вторые крупнейшие месячные выплаты в этом году после июля", — обращает внимание он.

"Кроме того, не исключено, что доллар глобально ослабнет в случае выхода разочаровывающей статистики по рынку труда США. В этих условиях рубль может укрепиться до 71 рубля за доллар и, возможно, сильнее", — прогнозирует он.