МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.

Рубль символически снижается к доллару и евро

Азиатские инвесторы в пятницу оценивают закрытие фондовых рынков США, которые снизились в среднем на 1%. Кроме того, американские фондовые индексы показали сильнейшие с осени 2020 года снижение по итогам сентября на 4-5%. Такой динамике способствовали комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла о сохранении высокой инфляции в стране в ближайшее время и перспективы ужесточения монетарной политики.

Кроме того, рынки все еще сохраняют опасения по поводу строительного сектора в Китае из-за долгового кризиса застройщика Evergrande.

Трейдеры обратили некоторое внимание на статистику из Японии. Так, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в августе сохранилась на уровне июля в 2,8%. Аналитики же ожидали увеличения показателя до 2,9%.