МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Акционеры "Роснефти" на общем собрании одобрили предложенные ранее советом директоров дивиденды по результатам прошлого полугодия в 18,03 рубля на акцию, сообщает компания.

"Акционерами принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года в размере 18 рублей 03 копейки на одну размещенную акцию общества. Это позволит направить на дивиденды 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам ПАО "НК "Роснефть", — говорится в сообщении.

Всего на выплату дивидендов таким образом будет направлен 191 миллиард рублей. Реестр акционеров на получение дивидендов закроется 11 октября.