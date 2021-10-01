МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в октябре снижения российского рынка акций и ослабления рубля к доллару под давлением важных новостей из США — в частности, инвесторов будет интересовать вопрос повышения потолка американского госдолга, следует из опроса аналитиков, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за месяц на 3% — до 3982 пунктов, РТС – на 4,5%, до 1697 пунктов.

Цена на нефть марки Brent сползет в пределах 3 долларов — до 76,07 доллара за баррель. Курс евро на форексе опустится до 1,1524 доллара, а цена на золото может потерять еще порядка 30 долларов и опуститься до 1723 долларов за тройскую унцию, оценивают аналитики.

По их прогнозам, курс доллара поднимется за месяц на 65 копеек — до 73,39 рубля, евро – примерно на 50 копеек, до 84,8 рубля.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Мировые рынки пока сдержанно реагируют на увеличившееся число негативных сигналов, однако они могут привести к снижению котировок в октябре. В их числе — ужесточение риторики ФРС и неясность с продлением лимита госдолга США", — отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Ситуация вокруг китайского девелопера Evergrande пока выглядит больше локальной, но дальнейшая просрочка платежей может привести к распространению кризисной ситуации на другие рынки", — добавил он.

Октябрь обещает быть весьма волатильным, прежде всего из-за нерешенного вопроса о потолке госдолга США, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Остановка финансирования части функций федерального правительства, которая позволит минфину сберечь некоторый объем средств, приведет к росту безработицы, ухудшению настроений потребителей и в целом повредит продолжающемуся восстановительному росту, указывает он.

"Сохраняющиеся дисбалансы в мировой торговле и в производстве из-за разрывов логистических цепочек вкупе со взлетом цен на энергоносители сохраняют риски повышенного инфляционного давления и в 2022 году. Это может вынудить регулятора США уже в ноябре приступить к реализации более жесткой монетарной политики", — считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Укрепление доллара в такой ситуации неизбежно окажет давление на всю группу рисковых активов, включая нефть и валюты развивающихся стран, предупреждает аналитик.

"Ключевые центральные банки проведут заседания 22 октября (ЦБ РФ) и 28 октября (ЕЦБ). ФРС опубликует протоколы сентябрьского заседания 13 октября, а ЕЦБ – 7 октября. В целом можно ожидать сохранения курса регуляторов на ужесточение монетарных условий, что может стать краткосрочным стрессом для рисковых активов, хотя подобный сценарий в целом более чем ожидаем", — говорит Елена Кожухова из ИК "ВелесКапитал".

Нефть продолжит торговаться выше ключевого уровня 70 долларов за баррель, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга. Он также не исключает, что марка Brent протестирует отметку 84 доллара за баррель. На рынок будут влиять новости от ОПЕК+ по наращиванию добычи, а также инфляционные ожидания. Также котировки нефти будут поддерживаться высокими ценами на газ и другие энергоносители, добавляет эксперт.

"Если ОПЕК+ действительно решит повысить добычу сильнее, чем планировалось, то нефтяные котировки могут ощутимо снизиться. Тем не менее, пока такой сценарий не видится особо вероятным", — отмечает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

РУБЛЬ В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ ЦБ

"Банк России столкнулся с неприятным сочетанием негативного сюрприза по инфляции, который предполагает выход в октябре на уровень 7,5% в годовом выражении, и скачка доходности десятилетних ОФЗ. В этих условиях дальнейшее повышение ключевой ставки неизбежно. Главным является вопрос о том, произойдет ли очередной переход к более высокому шагу в 50 б.п.", — говорит Вайсберг.

Для рубля как рискового актива особо важной будет сентябрьская статистика по рынку труда США, которая может окончательно подтвердить начало сворачивания программы покупки активов ФРС в начале ноября, обращает внимание Пономарева.

"Очередное повышение ключевой ставки во второй половине октября может дополнительно поддержать рубль. Ожидаем, что в октябре курс доллар-рубль будет находиться в диапазоне 72-74 рубля", — прогнозирует аналитик.

Манько в свою очередь считает, что доллар будет умеренно укрепляться к другим мировым валютам. Пара евро-доллар протестирует уровень 1,15, и возможно, закрепится ниже этой границы.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Андрей Верников из ИК "Универ Капитал" в октябре ждет снижения отечественного фондового рынка, отмечая, что для американского рынка этот месяц чисто статистически не самый лучший.

"Естественно, что в момент, когда американский рынок начнет снижаться, и наш рынок не будет стоять на месте. При этом от значительного снижения наш рынок будут удерживать высокие цены на нефть. По прогнозам ОПЕК, в октябре и ноябре сохранится дефицит поставок нефти. В условиях дефицита поставок обвал нефти рассчитывать сложно", — говорит он.

"С технической точки зрения, вероятность начала коррекции в октябре увеличивается. Причем на горизонте полугода она может быть достаточно серьезной. Но это должно быть спровоцировано не только спекулятивными ожиданиями, связанными с технической картиной, но и подкреплено соответствующим новостным и макроэкономическим фоном", — считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

По его прогнозу, индекс Мосбиржи в октябре будет торговаться в диапазоне 3900-4100 пунктов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Верников считает, что наиболее интересными в текущем месяце выглядят акции нефтегазового сектора. Акции "Роснефти" и "Лукойла" при текущих нефтяных котировках имеют потенциал роста порядка 15-20%. Большой потенциал имеют и акции электроэнергетики.

"Лучше рынка будут выглядеть акции нефтегазовых компаний на фоне цен на "черное золото" и газ. Также хорошую динамику покажут дивидендные акции. Можно ожидать коррекции в акциях строительного сектора, а также на рынке облигаций", — предполагает Манько.

Кожухова напоминает, что в октябре также стартует сезон квартальных отчетностей, и не исключено, что покупатели будут искать в отчетах поводы для фиксации прибыли. В РФ по многим акциям закроются дивидендные реестры ("Акрона", "Новатэка", "Полюса", "Роснефти", МТС, "Татнефти", "Алросы" и другие), что может оказывать локальные давление на индексы.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка рассчитывает, что рубль останется стабильным и удержится в октябре в диапазоне 72-74,5 рубля к доллару. Это может способствовать поиску инвестиционных идей во внутренних секторах, в частности, в транспортном ("Аэрофлот", НМТП) и потребительском ("Магнит", "Детский мир"), а также в бумагах электроэнергетики ("Интер РАО", ОГК-2, ТГК-1).

Из "тяжеловесов" нефтегазового и финансового секторов эксперту по-прежнему импонируют акции "Газпрома" и "Новатэка", способные и дальше отыгрывать рекордные цены на газ в Европе в начале отопительного сезона, а также ВТБ.

"На металлургов по-прежнему смотрим осторожно — риски по КНР и повышение налогообложения отрасли в условиях слабости глобальной рыночной конъюнктуры могут продолжать придавливать здесь котировки "фишек". Впрочем, акции производителей драгметаллов смотрятся уже сильно перепроданными", — добавил эксперт.