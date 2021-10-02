МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Сейчас не стоит вкладывать деньги в покупку иностранной валюты, сказал в интервью радио Sputnik директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов. По его словам, решение некоторых российских инвесторов и владельцев банковских вкладов из-за роста курса рубля вкладываться в иностранную валюту ошибочно.
"Сама по себе иностранная валюта, как показывает российский опыт, не имеет серьезного доходного мотива. Например, если вы сравните курс доллара или евро к рублю в начале 2015 года и сейчас, то обнаружите, что эти курсы почти одинаковы", — сказал собеседник СМИ.
Шибанов считает, что покупать валюту можно, если человек предвидит резкий рост стоимости этой валюты, или если его расходы привязаны к ней.
Финансист подчеркнул, что ни доллар, ни евро не привлекательны для среднего инвестора, поскольку не приносят процентных платежей. Он советует не связываться с операциями, если "внутренней сильной уверенности в изменении валютных курсов нет".