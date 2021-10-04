МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером вслед за коррекционным ослаблением курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Цены фьючерсов на газ в Европе закрыли торги на уровне $1156,3

По состоянию на 20.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,57%, или на 10,15 доллара, до 1768,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,45%, до 22,637 доллара за унцию.

В понедельник американская валюта дешевеет после того как по итогам прошлой недели курс евро к доллару снизился чуть более чем на 1%, курс доллара к иене – вырос на 0,3%. Индекс доллара же увеличился на 0,8%. Это традиционно положительный фактор для стоимости золота, поскольку оно становится более выгодным для держателей иной валюты.

"Золото вызывает некоторый интерес к надежным активам вслед за слабостью доллара", — сказал агентству Market Watch главный инвестиционный директор Wolfpack Capital Джефф Райт (Jeff Wright).

В то же время аналитик полагает, что котировки золота по-прежнему имеют тенденцию к снижению, и нынешний рост – это "небольшой приток свежего капитала".