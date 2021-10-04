ВАШИНГТОН, 4 окт — ПРАЙМ. Высокотехнологичный фондовый индекс NASDAQ упал по состоянию на 21:00 мск более чем на 2,3% на сбоях в работе ведущих соцсетей, свидетельствуют данные торгов. В работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Обвалились также акции Facebook (на 5,28%), которой принадлежат, помимо одноименной соцсети, также сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

Также падают, хотя и более умеренно, акции других технологичных гигантов. Так, акции Apple снизились на 2,57%, Alphabet на 2,33%. При этом соцсеть Twitter, которую не затронули сбои, потеряла 6,37% стоимости акций по ходу торгов.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18:34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.