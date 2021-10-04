ВАШИНГТОН, 4 окт — ПРАЙМ. Американский фондовый рынок завершил торги понедельника существенным снижением на фоне проблем Facebook и других социальных сетей. СМИ сообщили об утечке данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,14%, до 14255,48, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) — на 0,94%, до 34002,92, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,30%, до 4300,46 пункта.

Акции Facebook подешевели за день на 4,87% из-за многочасового сбоя в работе социальной сети и публичных заявлений бывшей сотрудницы, которая обвинила компанию в том, что та вводит в заблуждение общественность, рапортуя об успехах в борьбе с дезинформацией и пропагандой ненависти.

Еще сильнее — на 5,78% — просели котировки Twitter, чьи сервисы тоже задеты сбоем. Среди прочих представителей сектора акции Alphabet упали в цене на 2,11%, Apple — на 2,46%.