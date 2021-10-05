ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. Биржи США уверенно выросли, в лидерах — гиганты IT, пострадавшие на фоне массового сбоя сервисов Facebook, свидетельствуют данные торгов. Биткоин дорожает и превышает отметку в 51 тысячу долларов

Промышленный индекс DJIA вырос по итогам вторника на 0,92%, до 34314,67 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 1,05%, до 4345,82 пункта, в то время как высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,25%, до 14433,83 пункта, отыгрывая падение в понедельник.

Акции Amazon выросли на 0,98%, акции Apple выросли на 1,42%, Alphabet — на 1,77%, Microsoft — на 2%. Наконец, акции Facebook восстанавливаются после вчерашних распродаж и выросли на 2,06% по итогам дня.