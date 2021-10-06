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https://1prime.ru/Financial_market/20211006/834886167.html
Российский рынок акций растет на дорогой нефти
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Российский рынок акций на старте торгов в среду растет по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 06.10.2021
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте торгов в среду растет по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.14 мск повышался на 0,8% — до 4257 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1848 пунктов.
Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,3% — до 83,1 доллара за баррель, обновляя максимумы с октября 2018 года