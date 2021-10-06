МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте торгов в среду растет по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.14 мск повышался на 0,8% — до 4257 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1848 пунктов.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,3% — до 83,1 доллара за баррель, обновляя максимумы с октября 2018 года