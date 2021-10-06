МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Объем торгов акциями на Московской бирже во вторник установил годовой рекорд в 215 миллиардов рублей, следует из сообщения торговой площадки. Российский рынок акций растет на дорогой нефти

"5 октября 2021 года объем торгов акциями на Московской бирже составил рекордные в этом году 215 миллиардов рублей. Было заключено около 3 миллионов сделок", — говорится в сообщении.

Топ-5 российских акций по объемам торгов 5 октября — "Газпром", Сбербанк, "Лукойл", "Роснефть", "Норникель". Топ-5 иностранных акций по объемам торгов 5 октября — Moderna, Facebook, Tesla, Alibaba Group Holding, Virgin Galactic.

Российский рынок акций показывает в этом году одну из лучших доходностей в мире, привлекая все больше отечественных и международных инвесторов, отмечает директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин. "Мы очень рады, что пользуются спросом и растут все сегменты рынка акций: российские ценные бумаги, биржевые фонды и иностранные акции", — добавил он.

В настоящее время на рынке акций Московской биржи проводятся торги акциями российских и иностранных компаний, паями биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) и акциями иностранных биржевых фондов (ETF — Exchange Traded Fund), депозитарными расписками, инвестиционными паями ПИФов, ипотечными сертификатами участия. На рынке акций Московской биржи доступны 861 инструмент, среди которых 260 российских акций, 381 иностранная акция и депозитарная расписка и 220 российских и иностранных фондов.